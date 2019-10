Bancarotta, confisca beni 10 mln euro

Dopo il passaggio in giudicato di una condanna a Fermo per bancarotta fraudolenta di soci e amministratori di alcune ditte, poi fallite, è scattata la confisca di un complesso immobiliare già sequestrato, per un valore di dieci milioni di euro. Riguarda 57 immobili tra fabbricati e terreni ed è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Fermo a distanza di tre anni dalle articolate indagini, coordinate dalla Procura, che istruirono un processo concluso con la condanna, ora definitiva, dei responsabili. Gli investigatori accertarono che diverse persone che gestivano le imprese agirono in concorso per distrarre e dissipare il patrimonio societario per finalità estranee a quelle imprenditoriali. Con una serie di operazioni illecite, secondo le indagini, fu costituita una società a cui venne venduto a una cifra irrisoria il complesso immobiliare per svuotare il patrimonio di una delle aziende destinate alla fallimento, in danno di Erario e creditori. Ora il complesso immobiliare è di proprietà dello Stato.