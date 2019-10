Al Mazzoni ablazioni cuore zero raggi X

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 OTT - L'unità operativa cardiologica dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno è sempre più all'avanguardia grazie alle "Ablazioni zero raggi X". E' infatti in funzione questo nuovissimo sistema di mappaggio 3D (quarto centro in Italia, 20 nel Mondo), "un tipo di approccio - fa sapere l'Area Vasta n. 5 - che viene utilizzato perché consente di evitare radiazioni equivalenti fino a 200 radiografie del torace che vengono usate nella metodica convenzionale".

La nuova tecnica di mappatura tridimensionale consente di guardare all'interno del cuore dei pazienti che soffrono di disturbi del ritmo cardiaco, riducendo al minimo l'esposizione ai raggi X e i rischi derivanti dall'utilizzo delle radiazioni da fluoroscopia, la tecnica radiologica usata per ottenere immagini in tempo reale dell'anatomia interna di un paziente. Le immagini del cuore si integrano con la ricostruzione tridimensionale del cuore.