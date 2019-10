Lavori nuovo asilo nido Pieve Torina

Sarà prono in primavera il nuovo asilo di Pieve Torina, una struttura antisismica e ecosostenibile, I lavori sono in corso in via betti, nell'area attigua alla scuola materna. Una delle principali peculiarità è rappresentata dal fatto che gli alberi presenti nel terreno scelto per l'edificio saranno inglobati dalla costruzione. "Quando parliamo del futuro di Pieve Torina - sottolinea il sindaco Alessandro Gentilucci - parliamo delle nuove generazioni, che per noi sono sempre al primo posto. Lo abbiamo dimostrato con la scuola elementare e media Paoletti, la prima del cratere ad essere ricostruita, e successivamente con l'inaugurazione della scuola materna. Ora aspettiamo che veda la luce anche il nido d'infanzia, un servizio importantissimo che va ad ampliare l'offerta dedicata alle famiglie di questo territorio". Al finanziamento hanno contribuito Regione Marche e Associazione Italiana Calciatori.