Mit, avanti progetto Uscita nord Ancona

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha confermato al Comune di Ancona che andrà avanti con il progetto di Uscita nord dal porto di Ancona presentato in prefattibilità in primavera, che prevede il collegamento della Flaminia con la Ss16 nella zona dell'autosalone "Bartoletti" a Torrette. Lo ha riferito la sindaca Valeria Mancinelli dopo un incontro al Mit in cui il ministro Paola de Micheli ha ribadito che si tratta dell'unico progetto presentato - l'altra ipotesi era quella di un connessione più a nord nella zona di Colle Ameno - e che "verrà formalmente data indicazione ad Anas di andare avanti". Affiancata dalla vice presidente della Regione Anna Casini, dal presidente dell'Autorità di sistema portuale Rodolfo Giampieri e da rappresentanti di varie istituzioni, associazioni economiche e sindacati che sostengono il progetto, Mancinelli ha annunciato la costituzione di un tavolo permanente di coordinamento con i soggetti coinvolti per monitorare direttamente l'iter.