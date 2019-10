Urta auto, malmena conducente e gli ruba il cellulare, arrestato

Urta con la propria autovettura quella condotta da un 61enne di Agugliano, scende dell'auto e, dopo che l'altro si è chiuso dentro impaurito, rompe a pugni il vetro della portiera lato guida, poi lo aggredisce fisicamente, infine gli strappa dalle mani il cellulare e si allontana minacciandolo. E' successo la scorsa notte in via Conca, ad Ancona. La vittima ha chiamato i carabinieri. I militari della Sezione Radiomobile del Norm hanno eseguito gli accertamenti preliminari sul luogo del sinistro e pochi minuti dopo hanno rintracciato il responsabile nella sua abitazione: si tratta di un operaio di 45 anni. Durante una perquisizione è stato trovato e sequestrato anche il cellulare asportato alla vittima. II 61enne ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni, l'aggressore è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione della Procura della Repubblica, posto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.