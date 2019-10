Al via censimento camosci sui Sibillini

Sono circa 180 gli esemplari che ci si attende di censire nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, durante il decimo censimento autunnale del camoscio appenninico (30 ottobre - 5 novembre), sottospecie endemica dell'Appennino centrale che in passato, per ben due volte, ha rischiato l'estinzione. Ai primi del '900 e durante la Seconda Guerra Mondiale erano solo trenta erano gli esemplari individuati nell'area, oggi il rischio è stato scongiurato ma il camoscio appenninico è ancora considerato una specie vulnerabile.

L'operazione verrà effettuata con l'ausilio di volontari che coadiuveranno il personale del Parco: al tal proposito è stato aperto il bando per i volontari che vorranno partecipare a questa iniziativa del Parco. Il censimento si svolgerà al mattino, a partire dell'alba, attraverso un sistema di campionamento che prevede 18 transetti.