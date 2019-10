54/a fiera tartufo bianco ad Acqualagna

Lo chef stellato Mauro Uliassi, l'artista Neri Marcoré e lo stilista Brunello Cucinelli. Sono alcuni dei protagonisti della 54/a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna che per sei giorni (27 ottobre, 1, 2, 3, 9 e 10 novembre) porta nella cittadina marchigiana in provincia di Pesaro e Urbino, 50 eventi tra cooking show, degustazioni, incontri, spettacoli, laboratori e premi all'insegna del prezioso tubero. "Apprezzato in tutto il mondo, tanto da essere riconosciuto assieme al tartufo d'Alba da una legge nazionale - ha ricordato il vicepresidente del Consiglio regionale Marche Renato Claudio Minardi, illustrando l'iniziativa ad Ancona - il tartufo bianco di Acqualagna contribuisce a promuovere quel turismo enogastronomico che nel 2017 ha assicurato all'Italia 110 milioni di presenze, il doppio dell'anno precedente, di cui il 43% italiane e 57% straniere, per un totale di 12 miliardi di euro". Alla fiera il 're della cucina' potrà essere acquistato quest'anno a un prezzo di 2mila euro al kg.