Beve detersivo, finisce all'ospedale

Beve per sbaglio da un bicchiere del detersivo per lavastoviglie, confondendolo con una bibita.

Ora l'uomo, titolare del ristorante 'Il Girasole' di Cagli, è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di Torrette di Ancona. La prognosi è riservata ma i medici sono fiduciosi. La famiglia parla di "disgraziato incidente per aver lasciato un bicchiere di detersivo sopra la lavastoviglie". Accertamenti in corso da parte degli ispettori dell'Asur.