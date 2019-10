In mostra Polittico Monte S. Pietrangeli

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 19 OTT - Dopo quasi un anno di restauro torna al suo massimo splendore il polittico "Madonna con bambino, Santi e Apostoli", recuperato dalla chiesa di San Francesco a Monte San Pietrangeli (Fermo), resa inagibile dal terremoto del 2016. L'opera, la cui attribuzione definitiva è tuttora incerta, risale ai primi del Cinquecento e sarebbe stata dipinta da più mani: di certo fu commissionata a Vittore Crivelli dai Minori conventuali di Osimo per la loro chiesa di San Francesco e terminata da Giuliano Da Fano o da Ottaviano Dolci. Dopo la conclusione dell'intervento, è esposta Fano nella Pinacoteca di San Domenico, dove per circa 10 mesi (è stata trasferita a gennaio 2019) hanno lavorato restauratori e gruppo diagnostico della Scuola di Conservazione e restauro dell'Università di Urbino sotto la direzione di Laura Baratin e la supervisione dello storico dell'arte Claudio Maggini per la Soprintendenza delle Marche. Lì'opera resterà a Fano fino al 22 novembre, poi sarà a Roma e a Senigallia.