Butterfly debutta con successo a Jesi

(ANSA) - JESI (ANCONA), 19 OTT - E' stato accolto da lunghi applausi ieri sera a Jesi il debutto di Madama Butterfly di Giacomo Puccini che ha inaugurato la 52/a stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi, per l'occasione sold out, in una nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini realizzata assieme al Teatro Comunale di Treviso e a quello di Ferrara. Il pubblico ha apprezzato sia i cantanti Silvia Pantani (Cio-cio-san), Ilaria Ribezzi (Suzuki) Francesco Forte (Pinkerton), Italo Proferisce (Sharpless), Claudio Zazzaro (Goro), sia la stilizzata regia di Matteo Mazzoni, che ha usato per delineare l'ambiente giapponese dell'opera le tradizionali maschere del teatro Noh, utili anche a marcare il divario culturale tra oriente e occidente, in un palco animato solo da videoproiezioni e arredi di carta. Battimani anche al direttore d'orchestra David Crescenzi, sul podio della Form, al Coro Lirico Marchigiano Bellini preparato da Davide Dellisanti, e a tutti i giovani coprotagonisti.