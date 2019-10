Rof e Bolshoi, Accademie collaborano

Continua la collaborazione tra l'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" e lo Young Artists Opera Program del Teatro Bolshoi di Mosca, diretto da Dmitry Vdovin.

Nei giorni scorsi il Sovrintendente Ernesto Palacio, direttore dell'Accademia, ha tenuto due giornate di audizioni al Bashmet Center di Mosca per un gruppo selezionato di cantanti provenienti da tutta la Russia, in vista dell'Accademia Rossiniana 2020. Palacio ha inoltre tenuto lezioni alla Opera School della Elena Obraztsova Charity Foundation for Musical Arts sul repertorio rossiniano. I partecipanti sono stati protagonisti della Cenerentola alla Kolobov Novaya Opera e del Rossini Gala tenuto nella sala principale del Conservatorio Ciajkovskij di Mosca, sotto la direzione di Dmitry Korchak, dìrettore artistico della Fondazione. Tra gli interpreti, ex allievi dell'Accademia Rossiniana come Andrei Maksimov, Maria Barakova e Dmitry Cheblikov.