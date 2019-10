Giorgetti inaugura sede Lega a Macerata

(ANSA) - MACERATA, 18 OTT - "Quando si inaugura una sede è sempre una gran bella cosa!". Lo ha detto l'on. Giancarlo Giorgetti, inaugurando la sede di Macerata della Lega, in via Roma 66. "Neppure a Varese, che è la mia città, c'è una sede così bella!" ha commentato. "La nostra è una famiglia che cresce grazie a tanti pionieri - ha aggiunto -. E noi dobbiamo dare un futuro a questo paese, dobbiamo sostenere la speranza della gente di un cambiamento in meglio. Oggi, chi fa politica lo fa per il potere e per conservare il potere". Come l'alleanza tra Pd M5s che "si sono messi insieme solo per il potere. Ma non sanno cosa fare". Simone Merlini è il nuovo responsabile provinciale della Lega di macerata. La cerimonia è stata benedetta da fra' Noel, frate francescano di colore della vicina parrocchia di San Francesco. Presenti l'on. Tullio Patassini, il sen. Paolo Arrigoni, responabile Lega Marche, i consiglieri regionali Zaffiri e Zura Puntaroni.