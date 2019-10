Sonnambulo in strada, intervento Cc

Un uomo "sonnambulo" camminava in strada ad occhi chiusi e con le braccia distese in avanti nella zona di Posatora ad Ancona. Dopo la segnalazione di un residente sono intervenuti i carabinieri per scongiurare conseguenze gravi per l'uomo. Quando lo hanno rintracciato, il 48enne si era a quel punto già risvegliato e si apprestava a ritornare nella sua abitazione. Ai militari ha detto di essere sceso in strada per prendere una boccata d'aria perché non riusciva a prendere sonno.

Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno intensificato e ampliato il dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale con l'ausilio di unità "SOS" (Squadre Operative di Supporto), eseguendo una serie di controlli mirati per contrastare la commissione dei reati in genere e assicurare ai cittadini maggiori standard di sicurezza.

Un 43enne anconetano è stato arrestato per aver violato le prescrizioni contenute nella misura cautelare dell'affidamento in prova presso una comunità del capoluogo.