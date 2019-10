Nuova sede Fai a Palazzo Bazzani Ascoli

Nuova sede per il Fai Marche ad Ascoli Piceno che si trasferisce da Palazzo Malaspina a Palazzo Bazzani, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Prosegue così l'impegno del Fondo Ambiente Italiano per valorizzare i due beni che in epoche lontane tra loro hanno segnato la storia di Ascoli. Il cinquecentesco Palazzo Malaspina e il novecentesco Palazzo Bazzani, storica sede della Cassa di Risparmio, nella loro diversità stilistica e funzionale sono rimasti negli anni icone architettoniche di bellezza ed eleganza. La presidente Fai Marche Alessandra Stipa ha annunciato la valorizzazione del bene con "una politica di apertura di questo scrigno ancora poco conosciuto dalla cittadinanza perché non sempre immediatamente accessibile e fruibile". Oltre ad ospitare le riunioni di delegazione, la visita delle altre delegazioni, le attività ordinarie e culturali, verrà infatti aperto durante le Giornate Fai di Autunno e di Primavera e con visite concordate con guide esperte.