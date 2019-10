Marco Marini dg Operation Fileni

(ANSA) - JESI (ANCONA), 17 OTT - Marco Marini è il nuovo Direttore Generale Operations (Chief Operating Officer, Coo) di Fileni Alimentare spa, azienda leader nel settore delle carni avicole. Avrà la responsabilità di tutte le attività commerciali e operative del gruppo agroalimentare marchigiano (vendite, marketing, logistica integrata, acquisti, produzione, sistemi zootecnici), affiancando ai vertici direzionali il direttore generale Staff Marco Ciurlanti. La figura del Coo fino ad oggi non era presente nell'organigramma aziendale. "Dopo i rilevanti investimenti degli ultimi anni e 60 milioni di finanziamenti ottenuti la scorsa estate per potenziare e perfezionare la filiera e sviluppare il piano industriale, l'azienda ha scelto di dotarsi di un nuovo schema manageriale per proseguire nel suo percorso di crescita e costante attenzione ai mercati e alla razionalizzazione delle sue capacità produttive", fa sapere in una nota stampa la Fileni.