Crisi idrica Ciip cod. rosso 2/o stadio

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 17 OTT - A causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente e dell'anomalo andamento climatico stagionale, il gestore delle acque Ciip Vettore di Ascoli Piceno ha attivato il livello di allarme "Codice rosso secondo stadio". Nei mesi scorsi l'azienda aveva messo in atto una serie di provvedimenti per ridurre il consumo, ora la Ciip spa darà il via ad altre misure, previa comunicazione alle amministrazioni, alla cittadinanza, alle associazioni di categoria ed ai diretti interessati: limitazione, tramite l'apposizione di dischetti limitatori, e/o sospensione della fornitura idrica alle utenze non domestiche, la chiusura di una prima serie di serbatoi nelle ore notturne, come prima fase di possibili altri successivi interventi, attivabili su altri raggruppamenti di serbatoi e/o su altre e più ampie fasce orarie, sempre in relazione all'andamento delle portate delle sorgenti, all'andamento climatico e alla domanda idrica da parte delle utenze.