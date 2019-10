Cottarelli, priorità ridurre burocrazia

"Cosa manca alla lotta alla burocrazia in Italia? Non è mai una priorità". Ne è convinto il prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, che ha risposto alle domande dei giornalisti ad Ancona a margine del organizzato da Confindustria Marche, Fondazione Merloni e Fondazione Marche su "Il futuro delle Marche: manifattura, infrastrutture e nuove tecnologie". "Il punto fondamentale - ha rimarcato - è che queste cose come la semplificazione, la riduzione della burocrazia, una giustizia civile che funziona, si possono cambiare solo se sono le priorità, non una delle 20 priorità ma le prime tre cose. Sono difficili da fare, richiedono impegno, tempo. La riduzione della burocrazia dovrebbe diventare l'obiettivo numero uno di qualunque governo italiano; però è più facile vincere le elezioni promettendo quota 100, o il reddito di cittadinanza - ha concluso Cottarelli - piuttosto che dire vi prometto la riforma della burocrazia. Suona meno bene, no?".