Sigillo Ateneo Urbino a Martin Kemp

La città di Urbino punto di vista privilegiato per comprendere il magico rapporto tra arte e scienza creato dalla Prospettiva. Un concetto celebrato a Palazzo Passionei da Martin Kemp, professore emerito del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Oxford e celebre storico dell'arte, che nel ricevere il Sigillo dell'Università di Urbino Carlo Bo dalle mani del rettore Vilberto Stocchi "per i suoi studi sulla relazione tra i modelli scientifici della natura con la teoria e la pratica dell'arte" ha ricordato il ruolo di artisti come Piero della Francesca e Leonardo da Vinci nel porre le basi dell'umanesimo scientifico.

Nella sua lectio magistralis ha analizzato la "Flagellazione" del primo e l'"Ultima Cena" del secondo. Qui, in particolare, il punto di fuga in cui convergono le linee prospettiche dell'opera unisce il volto di Cristo al paesaggio retrostante, in uno straordinario connubio tra uomo e natura realizzato grazie al calcolo scientifico.