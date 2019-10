Ex capo negoziatori Nypd a Macerata

Jack Cambria, pluridecorato ex comandante del Hostage Negotiation Team della Polizia di New York, sarà il 16 ottobre a Macerata per il seminario organizzato da Performance Strategies presso l'Università di Macerata intitolato The principles of negotiation in a business environment. Per gli studenti sarà un'eccezionale momento di formazione fortemente voluto dagli organizzatori di Performance Strategies, realtà maceratese divenuta negli anni riferimento in Italia per l'organizzazione di seminari multi disciplinari per chi fa business. Cambria è una vera istituzione nel campo della scienza della negoziazione grazie per essere stato 30 anni al comando dell'Hostage Negotiation Team e aver condotto missioni in situazioni estreme, tra cui il crollo delle Torri Gemelle.

Ora lavora come training supervisor e consulente per agenzie federali e governative. Prima del seminario, incontrerà assieme a Marcello Mancini di Performance Strategies il Questore di Macerata Antonio Pignataroe il Sindaco Romano Carancini.