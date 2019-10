Festa S.Severino per 80 anni Menichelli

Doppia festa per il card. Edoardo Menichelli nella sua San Severino Marche. Domenica i suoi amici di vecchia data, tra cui chi con lui ha condiviso la formazione seminariale, si sono uniti a diverse personalità per salutare gli 80 anni di don Edoardo.

Alla conviviale ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha consegnato al presule una targa ricordo per rappresentare il sentimento di tutti i settempedani nei confronti di una figura spirituale da sempre molto vicina alla gente. La festa per gli 80 anni del card. Menichelli, che in realtà compie gli anni oggi, è stata anticipata ieri anche dai tanti messaggi di auguri ricevuti dal cardinale per il suo onomastico.