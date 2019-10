Acquaroli,sisma in cima priorità Governo

Correttivi e modifiche urgenti alla Zona Franca Urbana del sisma 2016, proroga dei termini di pagamento della 'rottamazione delle cartelle', dell'applicazione del credito d'imposta e della busta paga pesante. Le chiede il deputato Francesco Acquaroli (FdI) in una mozione presentata "per impegnare il Governo ad intervenire sulle criticità dei provvedimenti di carattere economico e fiscale che pesano sui terremotati". "Bene la proroga della restituzione della busta paga pesante e soprattutto lo scorporo delle rate delle tasse sospese, che incombeva sui terremotati in un'unica soluzione di cinque mensilità - dice Acquaroli -, un provvedimento necessario e urgente che alla fine è arrivato ad un passo dalla scadenza e consente a migliaia di lavoratori terremotati di poter diluire con criterio la restituzione della busta paga pesante. Un proposta che avevo inserito anche nella mia mozione presentata proprio questi giorni, consapevole dell'urgenza e delle richieste provenienti dai territori".