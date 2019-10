Auto fuori strada precipita, un morto

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio ad Ascoli Piceno. In frazione Santa Maria in Capriglia, un pick up Nissan, con a bordo due cacciatori, è finito fuori strada precipitando nel vuoto. Nell'impatto è deceduto un uomo di 70 anni della frazione ascolana di Rosara, sbalzato fuori dalla vettura; mentre è rimasto ferito gravemente un 76enne soccorso poi dall'eliambulanza. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e carabinieri. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani di Ascoli Piceno.