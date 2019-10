Siria,presidi Marche contro azione turca

"Rojava resiste" e "Giù le mani dal Rojava, Erdogan killer". Le scritte campeggiavano su striscioni esposti durante un presidio ad Ancona, promosso dall'Ambasciata dei diritti e dal Movimento donne contro i fascismi, di sostegno ai curdi nel Nord Est della Siria e contro l'invasione dell'esercito turco. Presenti persone provenienti da tutte le Marche in rappresentanza di "realtà che promuovono e difendono il Rojava, territorio siriano e della confederazione democratica per una nuova visione della società dove si parla di solidarietà, femminismo ed ecologia". Nel sit-in hanno sventolato bandiere curde, del Pkk e della pace. Diverse le manifestazioni nelle Marche contro l'azione militare turca: una alle 18 ad Ancona promossa tra gli altri da Altra idea di Città, Usb, Potere al Popolo. Un'altra alle 18 a Macerata iniziativa di Csa sisma. Il 19 ottobre in piazza ad Ancona Cgil, Cisl e Uil, Anpi, Arci, Libera, Gulliver, Udu, e altre associazioni tra cui Rete studenti medi, Tenda d'Abramo, Anolf, Iscos.