Pesaro Urbino,primi 8 mesi +5,85% arrivi

Variazione percentuale molto positiva per la stagione turistica di Pesaro Urbino tra gennaio e agosto scorsi: +5,85% negli arrivi (2.503.834) e +8,61% di presenze (517.394) nelle 2008 strutture e complessivi 65.748 posti letto rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo i dati elaborati dall'Osservatorio regionale del Turismo; il dato regionale fa invece segnare +5,40% arrivi e +4,86% presenze . A Pesaro città +7,11% arrivi e +12,26% presenze. Il punto della situazione a Pesaro negli Stati generali del Turismo in provincia. Hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"Dati importanti tutti in crescita, - ha detto Ceriscioli - frutto di una strategia complessiva che ha messo insieme Regione ed enti locali che credono tantissimo nel turismo come leva di sviluppo". "Dati positivi per il quarto anno di fila. - ha chiosato Ricci - Siamo all'inizio di una salita ancora lunga ma la strada è giusta e siamo soddisfatti".