Kids trendsetter awards a creatore Winx

I Kids Trendsetter Awards hanno premiato a Cannes il fondatore e Ceo del gruppo Rainbow, Iginio Straffi, ideatore e creatore di classici mondiali quali Winx Club e la recente serie rivelazione 44 Gatti. Il premio corona una carriera di successi per il papà delle fatine più famose della tv, che hanno reso il made in Italy dell'animazione, in particolare made in Marche, famoso in tutto il mondo.

Straffi ha ricevuto il premio durante il Creators Superpanel, appuntamento annuale del MIPJunior di Cannes, un incontro al quale hanno preso parte personalità di spicco dell'industria dell'intrattenimento, intervistate sui temi centrali della produzione di contenuti e sull'evoluzione del mercato. "Sono onorato di ricevere il Kids Trensetter Award che premia il lavoro di questi anni - ha commentato Straffi, patron dell'azienda che ha sede a Loreto (Ancona) -. Le nostre produzioni hanno reso famosa l'animazione italiana in tutto il mondo instaurando empatia immediata e duratura con il target".