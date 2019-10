Verducci, ora serve Decreto Terremoto

"L'inserimento nel 'decreto clima' della proroga della busta paga pesante per lavoratori e pensionati del cratere sismico è un ottimo risultato. Recepisce in pieno il nostro emendamento presentato e sventa la tagliola prevista per il 15 ottobre". Così il senatore Pd Francesco Verducci, vice presidente Commissione Cultura del Senato. "È un intervento fondamentale per stoppare la scempiaggine fatta dal precedente Governo che ha creato incertezza e disagi enormi a migliaia di persone - aggiunge -. Va prorogata la restituzione della busta paga pesante e va cancellata la maxi rata di cinque mensilità da liquidare in un'unica soluzione, come era stata scelleratamente imposta dal Governo precedente. Ora - sottolinea - è necessario mettere mano a tutto ciò che serve per accelerare la ricostruzione e sostenere le imprese e i cittadini delle comunità locali colpite. Serve quanto prima un Decreto-Terremoto specifico e complessivo, che sostenga il rilancio sociale ed economico delle aree interne del Centro Italia".