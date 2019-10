Serra marijuana in casa, un arresto Cc

I carabinieri di Castel di Lama hanno controllato un 33enne del posto, già conosciuto alle forze dell'ordine, a bordo della propria autovettura, trovandolo in possesso di alcuni grammi di marijuana. A quel punto la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove è stato trovato, sistemato in garage, un impianto di coltivazione con deumidificatore e alcune piante di marijuana nonché altra sostanza già essiccata per un peso di 350 grammi. L'uomo è stato condotto in caserma e arrestato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente.