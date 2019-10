Bianco, semplificare norme per Comuni

"C'è la consapevolezza che in tutti i Comuni, dai più piccoli al capoluogo di regione, si gioca una partita importante per la qualità della vita dei cittadini che oggi è messa in difficoltà perché ci sono troppe norme complesse che rendono difficile la vita di un sindaco o di un amministratore". Lo ha detto ad Ancona il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci Enzo Bianco all'assemblea regionale dei Comuni dell'Anci Marche in vista del 19/o Congresso nazionale che si terrà ad Arezzo dal 19 al 21 novembre. "Chiediamo innanzitutto semplificazione - ha detto ancora l'ex ministro ed ex sindaco di Catania -, ho chiesto al ministro dell'Interno, che ho appena incontrato, di mettere mano al testo unico degli enti locali per semplificare la vita degli amministratori e soprattutto rendere più efficace l'azione per i cittadini".