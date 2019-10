Comune Pesaro: Gostoli, positiva sinergia Pd-M5s

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - "È positiva la collaborazione, prima in Italia, tra Pd e M5S nella città di Pesaro, perché nasce per fare qualcosa di buono e concreto per i cittadini.

Dialogo, confronto e costruire progetti comuni essenziali per la buona politica intesa come servizio per gli altri. Per noi l'interesse della comunità viene sempre prima degli interessi di partito". Così il segretario del Pd Marche Giovanni Gostoli.(ANSA).