Bando Regione 1 mln euro a volontariato

"Sostenere l'esteso mondo del volontariato che fa del bene senza far rumore, ma che è sempre presente al momento del bisogno, facendo in modo che il suo operare possa esplicarsi con un sistema a rete basato sulla collaborazione reciproca". Questo, nelle parole dell'assessore al Volontariato della Regione Marche Fabrizio Cesetti, lo scopo di un bando di finanziamento pari ad oltre un milione di euro per attività da realizzarsi nel 2019 e 2020, illustrato oggi ad Ancona, e destinato alle organizzazioni del Volontariato e alle Associazioni di Promozione sociale. L'iniziativa, che incrementa di circa 80 mila euro i fondi del precedente bando 2018 della Regione Marche, e nelle intenzioni di Cesetti sarà aumentato per l'anno prossimo a 1,3 milioni di euro, riguarda per il 2019 il finanziamento di 25 progetti con il coinvolgimento di circa 100 volontari. Ma la novità più saliente è la partecipazione condivisa all'elaborazione degli interventi dei soggetti interessati.