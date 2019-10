Univpm,riapre sede Agraria ristrutturata

Chiusa quattro anni fa per adeguamenti sismici, è stata inaugurata oggi dal rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi la ristrutturata sede della Facoltà di Agraria, che da oggi può offrire ai suoi mille iscritti, 13 aule, sette laboratori e un'Aula Magna da 250 posti più uffici per un totale di 4.160 mq completamente rinnovati. Al taglio del nastro anche il direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Nunzio Isidoro, il direttore generale della Politecnica Rosalba Valenti e il progettista dei lavori Enrico Mugianesi, responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Ateneo dorico. "Oggi è per me un giorno bellissimo - ha detto Isidoro -, perché ho iniziato il mio mandato quando la facoltà era già stata chiusa. L'anno scorso eravamo la prima Facoltà di Agraria nella classifica del Censis, quest'anno siamo la seconda dopo quella di Bologna. Grazie ai lavori effettuati contiamo di riconquistare il gradino più alto del podio". Gli interventi antisismici sono costati circa 1,3 milioni di euro.