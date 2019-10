Sisma, tornano suonare campane a Muccia

(ANSA) - MUCCIA (MACERATA), 9 OTT - Dopo tre anni, le campane del Comune di Muccia tornano a suonare. Il 25 Ottobre alle 15 nell'Area Sae Pian di Giove verrà inaugurata la nuova chiesa di San Biagio, donata dal Cns (Consorzio nazionale servizi) a Muccia. Un gesto per un ritorno alla normalità, un centro di aggregazione indispensabile in un territorio che ha subito i danni del sisma. "E' un momento importantissimo - commenta il Sindaco Mario Baroni - si ritorna indietro di tre anni, un passo verso il ritorno alla normalità. Voglio ringraziare il Cns, che ci è stato molto vicino e che ha donato, insieme alle proprie imprese, la chiesa di San Biagio alla nostra gente. Sarà un giorno di festa, i tagli dei nastri sono importanti perché significa che si riparte". "Abbiamo accolto con grande piacere la proposta del sindaco - dice Francesco Cantarella, responsabile Cns per l'appalto Sae - conosciamo molto bene queste zone, dopo il grande lavoro svolto con la gestione dell'appalto Sae ci sembrava giusto donare un centro di aggregazione".