Sisma, ripartite demolizioni a Camerino

Sono ripartite le demolizioni a Camerino dove l'esercito ha provveduto all'abbattimento di un edificio in zona le Conce. E' la prima di una serie, già programmata, come anticipato nell'assemblea pubblica sulla ricostruzione del 25 settembre. L'esercito si occuperà di demolire altri sei edifici nella zona di Borgo San Giorgio mentre ulteriori demolizioni nelle frazioni saranno affidate a ditte esterne, vista l'impossibilità dei militari di accedere in alcune aree con i propri mezzi sovradimensionati.

"Finalmente partono davvero le demolizioni - ha detto il sindaco Sandro Sborgia - Negli ultimi due mesi abbiamo programmato una serie di azioni in questa direzione. Sono stati individuati gli atti amministrativi per poter procedere e ne sono in programma altre già nelle prossime settimane. E' un passo avanti importanti per la città nell'attuazione di un processo di ripartenza. Tutto ciò che possiamo fare lo faremo con ogni forza. Dobbiamo recuperare il tempo perduto".