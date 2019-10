Sisma, bando per piattaforma tecnologica

(ANSA) - ANCONA, 9 OTT - Fondi per 8,4 milioni di euro destinati allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle zone terremotate. E' il rilancio del tessuto produttivo delle aree colpite dal sisma l'obiettivo del bando Por Fesr 2014-2020 della Regione Marche che mette a disposizione le risorse per dare una risposta partendo dalla ricerca sui nuovi materiali. La strategia è quella di trasformare, queste realtà produttive, in un polo di eccellenza industriale. La piattaforma promossa dal bando coinvolgerà l'industria dei nuovi materiali ecosostenibili, compositi, funzionali, nanomateriali, biobased (a base biologica) e smart. "La piattaforma riveste una rilevanza strategica per il rilancio del tessuto produttivo delle aree colpite dal sisma - afferma l'assessora alle Attività produttive, Manuela Bora - Gli ambiti di intervento tengono conto di vocazioni produttive e specializzazioni tecnologiche locali per stimolare il coinvolgimento di piccole imprese, sin dalle fasi di sviluppo di progettualità".