Cap. Bacchi 122/o comandante 'Vespucci'

Il capitano di vascello Gianfranco Bacchi, forlivese, è il 122/o comandante della nave scuola 'Amerigo Vespucci': la cerimonia del passaggio di consegne si è svolta oggi a bordo, nel Porto Antico di Ancona. Il capitano di vascello Stefano Costantino ha ceduto il comando, alla presenza dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano. Tutti e tre si sono formati sulla "nave più bella del mondo" che in 4 giorni ha attirato 17 mila visitatori ad Ancona. "L''Amerigo Vespucci' non è solo un simbolo dell'eccellenza della Marina, ma di tutto il sistema Italia" ha osservato l'amm. Marzano, che tra pochi giorni lascerà il servizio attivo. Costantino, che va al Comando di Stato maggiore a Roma, ha augurato al suo successore "mare calmo, buon vento e vele al largo". Bacchi si è detto detto "orgoglioso ed emozionato" di prendere il comando della nave "dove ho fatto la campagna addestrativa 30 anni fa". E ha ricordato le sue prime impressioni della 'Vespucci' "a Le Havre per il bicentenario della Rivoluzione francese".