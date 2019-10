Borsa, anche 2 società Marche in Elite

Ci sono anche due società delle Marche fra le 33 imprese che hanno fatto il loro ingresso in Elite (programma internazionale del London Stock Exchange Group): Frittelli Maritime Group di Ancona e Selettra di Comunanza (Ascoli Piceno). La Frittelli Maritime Group svolge la propria attività nel settore magazzini generali, doganali ed esteri, nell'imbarco e sbarco di container e merci varie e nell'agenziamento di navi volandiere. Svolge anche attività nel settore traffico passeggeri e trasporto rotabili. La Selettra è invece azienda leader nel settore cablaggi elettrici, operativa dal 1987 principalmente per il settore elettrodomestici, ma anche per il settore elettrico automotive e lighting. Il gruppo è fornitore strategico dei principali player europei del settore elettrodomestici (in particolare Electrolux, ma anche Whirlpool).