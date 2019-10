Tartufo Alba,sacchetti carta filigranata

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 7 OTT - Sacchetti pregiati in carta filigranata per il Tartufo Bianco d'Alba (Cuneo). Per la 89/a Fiera Internazionale inaugurata il 4 ottobre alla presenza, tra gli altri, del governatore piemontese Alberto Cirio, Carifac'Arte, società strumentale della Fondazione Carifac, ha prodotto i sacchetti numerati e gli shopper in preziosa carta filigranata per contenere i tartufi bianchi certificati che saranno acquistati nelle settimane del Mercato mondiale. "Il marketing territoriale si rafforza con la valorizzazione delle eccellenze stringendo sinergie e relazioni" il commento di Marco Ottaviani, presidente della Fondazione Carifac. Durante l'inaugurazione, i prodotti filigranati di Fabriano sono stati ufficialmente presentati, riscuotendo notevole apprezzamento.

"Le città Creative Unesco di Alba e Fabriano si uniscono per promuovere i rispettivi prodotti con una iniziativa che, vista la tipologia di visitatori della fiera, ha un respiro internazionale" il commento del sindaco Gabriele Santarelli.