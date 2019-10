Sanità, intesa Università-Regione Marche

Primari e direttori sanitari e amministrativi a scuola di management per una sanità più efficiente e meno costosa. E' lo scopo di una convenzione sottoscritta oggi ad Ancona tra la Regione Marche e le quattro Università presenti nel territorio: Urbino, Camerino, Macerata e Ancona. "Facile - ha detto il governatore delle Marche Luca Cariscioli - eliminare un servizio per far tornare i conti, meno facile è invece razionalizzare l'offerta sanitaria in base a criteri manageriali che lo mantengano, spendendo meno. L'intesa va proprio in questa direzione, e punta a creare nuove figure professionali tecnico-amministrative, e ad aggiornare grazie ad una formazione continua quelle già esistenti". Allargando e rimodulando una precedente convenzione del 2014, l'intesa prevede l'attivazione di due corsi: uno per direttori di struttura complessa(primari), l'altro per direttori amministrativi, sanitari e èer direttori generali di aziende ospedaliere. In totale per ogni corso si prevedono una trentina di 'allievi'.