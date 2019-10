Moto:Rossi 8/o "Non è nostro potenziale"

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - "Sfortunatamente, ho sempre lo stesso problema. Dopo sette, otto, nove giri ho iniziato a soffrire molto con la gomma posteriore. Sembra che abbiamo una mancanza di aderenza nella parte posteriore e la gomma diventa meno performante". Così un deluso Valentino Rossi analizza il suo 8/o posto nel Gp di Thailandia. "Purtroppo ho dovuto rallentare - spiega il pesarese in una dichiarazione posta sul sito della Yamaha - Questa gara è stata molto simile a quella precedente, il che significa che c'è un problema, perchè questo non è il nostro vero potenziale. E' un peccato perche' questo mattina nel warm up abbiamo trovato più grip e mi sentivo bene, ero veloce.

Il mio ritmo non era poi così male - conclude il 'Dottore' - anche con la gomma usata andava bene. Poi nella gara, sulla stessa gomma ma nuova, ho avuto più problemi. Ora dobbiamo migliorare e capire il perchè - conclude Rossi - Abbiamo ancora quattro gare da fare e dobbiamo continuare a provare".