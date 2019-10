Lega, al via Accademia Federale Marche

(ANSA) - CASTELFIDARDO (ANCONA), 6 OTT - Al via la prima sessione di incontri dell'Accademia Federale Lega Marche 2019-2020 oggi a Castelfidardo presso l'Hotel Klass, con un overbooking nelle iscrizioni (175). Si è parlato di comunicazione politica e principi di militanza con il sen.

Manuel Vescovi, responsabile federale dell'Accademia, e di gestione dei social con Leonardo Foa, tra i gestori della poderosa macchina della comunicazione salviniana. Altre cinque le sessioni in programma per le quali sono attesi gli interventi dell'ex sottosegretario alla presidenza Giorgetti, del vice presidente del senato Calderoli, dell'ex ministro dell'Agricoltura Centinaio, del senatore Bagnai, e, in conclusione del ciclo, del leader Matteo Salvini.