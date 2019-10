Insulta 19enne straniera, denunciato

"Io li schifo a 'sta gente, torna al paese tuo!". Si è rivolto così un clochard 67enne, di origini campane, pregiudicato, ad una ragazza marocchina di 19 anni, davanti ad un supermercato a Falconara Marittima. Sono intervenuti immediatamente i carabinieri, arrivati sul posto dopo le segnalazione che lui stata molestando i passanti e urlando contro di loro perché non gli davano soldi, e che lo stavano identificando. Il 67enne è stato accompagnato in caserma e denunciato d'ufficio per molestie aggravate dalla discriminazione razziale con contestuale proposta di foglio di via dal Comune di Falconara Marittima per una durata di tre anni.