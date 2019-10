La 'Vespucci' è ad Ancona

Verrà posizionata a dicembre sulla banchina n. 1 del porto di Ancona dedicata a San Francesco, una lastra in bassorilievo 2 mt per 1,5 mt raffigurante il patrono d'Italia su un'imbarcazione, che indica il mare e tiene una colomba al petto, il sole, la luna e un delfino che nuota. Il bozzetto dell'opera, promossa da Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Autorità di sistema portuale, Comune, Regione e Capitaneria di Porto, è stato svelato ad Ancona sulla nave scuola 'Amerigo Vespucci' fatta arrivare nel giorno di San Francesco dalla Marina Militare: potrà essere visitata fino al 6 ottobre. Il primo settembre la banchina 1 era stata intitolata al santo per gli 800 anni dalla sua partenza da Ancona verso la Terra Santa.

Durante la cerimonia un delfino aveva solcato le acque del porto ed è stato inserito nell'opera anche per ricordare il messaggio, ha detto l'arcivescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina, di "ecologia ambientale e umana" di cui era portatore Francesco accanto a quello di pace e apertura al mondo.