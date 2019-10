Fermano-Maceratese, 250 interessati call

"Ottimismo ma anche soddisfazione per la risposta del sistema imprenditoriale Fermano-Maceratese che si dimostra reattivo, dinamico e capace di cogliere le opportunità". Questa in sintesi l'opinione dell'assessore regionale con delega alle aree di crisi, Fabrizio Cesetti, rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute in risposta alla call di Invitalia scaduta il 30 settembre. "Dai primi contatti informali - riferisce l'assessore - sembrerebbe che il numero di schede compilate dalle aziende per manifestare la propria intenzione a presentare progetti sull'area di crisi complessa delle pelli-calzature si aggiri intorno alle 250 circa"; un "numero approssimativo, - fa sapere la Regione - destinato a subire tagli a seguito dell'istruttoria di Invitalia, che ora è chiamata a eliminare le schede incomplete, incongrue, doppie, e ad elaborare i dati, raggruppando le proposte per tipologia, settore economico, entità dell'investimento".