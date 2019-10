Da Unicam 'ola virtuale' sostenibilità

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 4 OTT - L'Università di Camerino in collaborazione con il MIUR, la CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la RUS-Rete delle Università Sostenibili, lancia oggi la "ola virtuale" delle Università e delle Scuole italiane avente come focus il tema della sostenibilità ambientale, sotto l'hashtag #istruzionenoestinzione. L'iniziativa segue la recente esortazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, che ha invitato "gli Atenei e le Scuole a sostanziare con azioni concrete lo slogan 'Istruzione, no estinzione', lanciato dal Ministero il 21 settembre. "La ola che parte dall'Università di Camerino - ha sottolineato il ministro Fioramonti - è una grande opportunità per ricostruire un ecosistema universitario che punti davvero ad uno sviluppo ecosostenibile. L'importante attività di ricerca che si fa nelle nostre Università può diventare un punto di riferimento per tutto il mondo della ricerca in Italia".