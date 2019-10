Spacciava tramite social, denuncia Ps

Nello smartphone di un 20enne di Ancona, incensurato, trovato con un amico in possesso di tre dosi di hascisc nel parco Tiziano di Ancona, gli agenti hanno rinvenuto messaggi su canali social relativi ad appuntamenti al parco per cedere dosi di droga. I poliziotti hanno scoperto che il giovane utilizzava messaggi WhatsApp, Instagram e anche quelli 'autodistruttivi' di Telegram: a casa il giovane, che è stato denunciato, aveva dieci grammi di marijuana. Lo ha scoperto la Squadra Volanti durante l'attività di controllo del territorio nelle ultime settimane su impulso del Questore Claudio Cracovia in luoghi frequentati da soggetti dediti allo spaccio. Sono stati identificati o denunciati soggetti trovati in possesso di stupefacenti tra cui marijuana, hascisc ed eroina. I luoghi in cui si sono registrati più sequestri di droghe sono i parchi Ricci, Belvedere, della Pace e Tiziano. Da inizio anno sono 98 le persone sorprese a utilizzare droga e 31 denunciate o arrestate per detenzione o spaccio.