Resistenza,celebrazione ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 3 OTT - "Non dobbiamo abbassare mai la guardia sulle libertà conquistate che non vanno date per acquisite, ma difese anche attraverso la conoscenza degli accadimenti e della storia". Lo ha detto Pietro Perini, presidente provinciale dell'Anpi di Ascoli Piceno, intervenendo al Sacrario Colle San Marco per la celebrazione dei fatti della Resistenza del 3 ottobre, l'inizio della lotta di liberazione della città. "E' doveroso conservare questo ricordo - ha affermato il prefetto Rita Stentella rivolgendosi in particolare alle scolaresche presenti - non solo nello scrigno delle nostre conoscenze, ma renderlo sempre vivo trasmettendolo alle giovani generazioni ed impegnandosi al servizio delle collettività e del bene comune". Alla celebrazione hanno partecipato, tra gli altri, il neo sindaco Marco Fioravanti e il presidente della Provincia Sergio Fabiani.