Prestazioni soddisfatte al 98,4% in Av2

(ANSA) - ANCONA, 3 OTT - Prestazioni sanitarie brevi e differite soddisfatte al 98,4% grazie anche a 4.050 slot (posti disponibili) in più. Sono "ottimi, in linea con i dati regionali", i risultati nell'Area Vasta 2 nella battaglia per l'azzeramento delle liste d'attesa attraverso il sistema del bonus (prestazione sempre garantita in base al codice di priorità clinica) malus (paga chi non disdice appuntamento preso e non si presenta) e un sistema di monitoraggio dei risultati unico in Italia. In quest'ultimo caso, nell'Av2, non si sono presentate alle prestazioni prenotate 190 persone, 90 delle quali avevano risposto sì al recall. Prossimi obiettivi, validi per tutte le Marche, soddisfare le richieste all'interno dell'area vasta di provenienza (nell'Av 2 accade nell'80% dei casi) e portare le prestazioni sanitarie programmate da 180 a 120 giorni. Secondo il presidente Ceriscioli "I dati dell'Area vasta 2 confermano il trend positivo regionale".