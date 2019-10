Alibaba si presenta a imprese Marche

La Cina è un mercato da 1,7 miliardi di persone che cresce del 6% l'anno, in cui la quota di utenti che acquistano online, specialmente under 30 e giovani madri, rappresenta circa la metà, e guarda soprattutto a prodotti che si distinguono e brand made in Italy. Una grande opportunità anche per le imprese marchigiane che ha portato Alibaba Group, il più grande marketplace del mondo, con i suoi top manager Europa e Italia, tra i quali il general manager Rodrigo Cipriani Foresio, a presentare nelle Marche ad Ancona le potenzialità del mercato e nuovi canali di vendita; dal 2014 si può vendere direttamente ai consumatori cinesi dal proprio ufficio e Alibaba ha creato i marketplace Tmall e Tmall global.

Nelle Marche il Gruppo Tod's ha tre negozi 'virtuali' con i marchi Tod's, Hogan, Fay, due quelli del Gruppo Guzzini.

All'evento all'hotel Seebay di Portonovo, con i giornalisti Umberto Torelli e Federico Morgantini, presente il presidente della Regione Luca Ceriscioli, c'erano oltre 300 imprenditori.