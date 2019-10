73 furti per 200 mila euro, 2 arresti

I carabinieri di Osimo hanno arrestato a Santa Maria Capua Vetere e Casaluce (Caserta), in esecuzione di un'ordinanza del gip del tribunale di Ancona, 2 albanesi, rispettivamente di 36 e 32 anni, ritenuti responsabili, insieme ad altri complici in via di iLe indagini, durate 7 mesi, sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo e sono partite da una sequenza di 7 colpi messi a segno a Camerano (Ancona) il 18 febbraio presso abitazioni poco distanti l'una dall'altra a ridosso della corsia nord dell'A14. Individuata una banda, con nella provincia di Caserta, specializzata nei furti in appartamento con la tecnica del foro.