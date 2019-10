2/o Bilancio Sociale Procura generale

È stato presentato ad Ancona il nuovo "Bilancio Sociale" della Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, guidata da Sergio Sottani, alla Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche. La progettazione del Bilancio Sociale è stata affidata al Dipartimento di Management di Univpm. Il documento è si compone di cinque capitoli riguardante l'ufficio della Procura generale: "L'identità", "L'attenzione verso gli stakeholder", "Il rendiconto economico", "La relazione sociale" e il "Il percorso di miglioramento" con le intenzioni della Procura Generale per migliorare il processo di rendicontazione sociale e una crescita dell'organizzazione. : "Il Bilancio Sociale, alla sua seconda edizione - ha spiegato Sottani - vuole far apprezzare valori, principi, peculiarità e le missioni che guidano l'operato quotidiano della Procura Generale di Ancona. È uno strumento con cui vogliamo 'rendere conto', in modo organico e trasparente, di quanto abbiamo realizzato".